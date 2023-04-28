Başkan Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan, "Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek." dedi. Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 1669 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, törenle ulaşıma açıldı.

Adana Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan raylı sistemli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 6 şeritli yoluyla kentin trafik yükünü rahatlatacak.

Başkan Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Adana'mızın yaralarını sarmak için çaba sarf ediyoruz. 1 yıl içinde deprem bölgesini ayağa kaldıracağız. Adana'da 14 bin 930 yeni yuva yapıyoruz. 1628'inin inşası başladı. 1 yıl içinde Adanalı vatandaşlarımıza anahtarlarını vereceğiz.

Adana'mıza yeni bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Adana büyüdükçe yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Transit trafiğin yükü de Adana'nın omuzlarındadır. Şehrimizin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı gerçekleştirdik. Bugün de köprümüzü açıyoruz. Çok farklı özelliklere sahip. 3 gidiş 3 geliş 6 şeritlik bu köprümüzde 2 hatlı bir demir yolu da yer alıyor.

"KÖPRÜ YILDA 286 MİLYON LİRA TASARRUF ETTİRECEK"

Ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını 4 bin tondan fazla azaltacak

Artık Adana'nın kuzey bölgesindeki şehir hastanesi, stadyum ile merkez arasındaki ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Adana'mızı geliştirmeyi sürdüreceğiz.

21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık, milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlıktan bıkmıştı. Ülkemizin asırlık demokrasi eksiklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Adana, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir.

Biz getirdiğimiz her hizmetle Adana'ya hakkını teslim etmenin gayreti içindeyiz. Adana yürüyecek ki, Türkiye yürüsün. Adana güçlenecek ki, Türkiye güçlensin... Her il, Türkiye Yüzyılı vizyonuna kilitlenecek ki, hedefimize varabilelim.

"BÜYÜK BİR ŞAHLANIŞIN TEMELLERİNİ ATIYORUZ"

Biz sadece köprü, hastane inşa etmiyoruz. Sadece fabrika açmıyoruz, otomobil, uçak, gemi, tank üretmiyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirecek büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz.

Kendi doğalgazımıza kavuştuk, ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz.

Birileri varsın 'yolları-köprüleri mi yiyeceğiz, İHA-SİHA bizi mi doyuracak' desin. Milletimiz her hizmetin geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu biliyor

Milletimizin bu gayretimizi gördüğünden ve gerekeni yapacağından en küçük bir şüphe duymuyoruz. 14 Mayıs, Cumhur ittifakının milletimizle birleştiği bir zafer tarihi olacağına inanıyorum.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Adana'mıza hayırlı olmasını diliyorum.