Başkan Erdoğan: Muhalefetin 'gereksiz' dediği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgın döneminde çok iyi anlaşılmıştır

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün Gebze'de gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz.

Toplam kapalı alanı 29 bin 500 metre kare olan merkezimizin yatırım bedeli yaklaşık 73 milyon TL'dir. 225 poliklinik odası bulunuyor.

Burada denek hayvanları için kurulan elektro fizyoloji, laboratuvarlar ve deneylerde çok başarılı sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz.

Dünya genelinde 750 bin kişinin hayatına malolan korona salgını birçok şeyi göstermiş oldu. Salgın döneminde pek çok gelişmiş ülkenin sağlık sistemlerinin çöktüğüne şahitlik ettik.

Tüm bunlara rağmen güçlü alt yapımız, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarıyla en kritik evreyi atlattık.

Sosyal devlet anlayışı salgınla birlikte daha iyi anlaşıldı. Sağlık yatırımlarımızın kıymeti görüldü.

Maskeyi çeneye indirenlere uyarı

Maalesef maskesini takmaya, ya da maske bulundurup çenesinin altında taşıyanlar var. Yanlış yapıyorsunuz. Allah göstermesin vefat edenleri görüyorsunuz. Hastanelerde yatanların durumunu görüyorsunuz. Açık plajlar vs lütfen bu dönemde bunları bırakalım.



