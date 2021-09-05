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05 Eylül 2021 Pazar 13:35:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 13:35:00

Başkan Erdoğan açıklayacak! İşte masadaki kritik konular

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Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Külliye'de yapılacak. Toplantıda, salgınla gelinen mücadele masaya yatırılacak. Yüz yüze eğitimde ilk veriler ele alınacak. Afganistan'daki gelişmeler ve diplomatik temaslar görüşülecek.

Kabine Toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de yapılacak. Toplantının en önemli gündem başlığı ise koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine'de bir sunum yapacak. Salgındaki son veriler hakkında kabine üyeleri ve Başkan Erdoğan bilgilendirilecek. Bakan Koca, aşı ve ilaç çalışmalarıyla varyant virüslerindeki dağılımı anlatacak. Faz-3 yerli alı çalışması hakkında uzmanların görüşleri aktarılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri Kabine Toplantısı'nda paylaşacak. Eğitimin aksamaması için de üniversitede alınan önlemleri mercek altında olacak.

Ve olası göçmen tedbiri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerindeki illerde alınan önlemler aktarılacak. Yakalanan kaçak göçmenlere ilişkin veriler değerlendirilecek.

Akar ve Soylu son terörle mücadelenin bilançolarını da aktaracak.

Diplomasi ayağında ise gözler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na çevrilecek. Afganistan'daki son gelişmeler ve uluslararası temasları hakkında Çavuşoğlu detayları aktaracak.

Suriye'de termik santralde meydana gelen petrol sızıntısı da kabinede ele alınacak.

EKONOMİ

TÜİK'in açıkladığı yüzde 21,7'lik büyüme rakamları da toplantısının gündeminde olacak. Hazine ve Maliye Bakanı ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hedefleri ve atılacak adımları Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'a sunacak.

Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Erdoğan halka hitabında, alınan kararların detaylarını anlatacak.

Etiketler : Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan SALGIN KAPANMA
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