Başkan Erdoğan: Devam ettirmekte kararlıyız

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06 Eylül 2021 Pazartesi 11:28:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 11:58:00

Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Devam ettirmekte kararlıyız

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Başkan Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı. Erdoğan, "Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın özellikle müsterih olmasını istiyorum. Aşı sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı aşılarını olmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

2021-2022 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenini Türkiye'nin en köklü okullarından biri olan Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz.

Kökleri çok daha eskiye uzanan okulumuz Türkiye'ye farklı alanlarda hizmet etmiş pek çok güzide ismin yetişmesine de vesile olmuştur. Güreş ve tekvando başta olmak üzere sporda da göğsümüzü kabartan lisemizi kutluyor eğitim veren eğitmenlerimize teşekkür ediyorum.

Hangi alanda olursa olsun başarı tesadüften öte disiplin, azim ve fedakarlıklarla dolu uzun bir sürecin meyvesidir. Evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak siz öğretmenlerimiz şahsında eğitim-öğretim camiamızın tüm çalışanlarına ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Önceki sene başlayan ve son 1,5 yıldır tüm dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgını hayatımızdaki herşey gibi eğitimi de olumsuz etkiledi. Salgını kontrol altına almak için her ülke çok sert tedbirlere başvurdu. Biz de virüsün öldürücü etkisinin yüksekliği nedeniyle ihtiyatlı davranmak zorunda kaldık. Azami hassasiyet gösterdik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda kimi zaman okullarımızı açarak fakat daha çok EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz uzaktan eğitimi geride bıraktık. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek salgının yoğun seyrettiği dönemde evlatlarımızın eğitimden kopmamalarını temin ettik. 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. Eğitim Bilişim Ağı dediğimiz EBA televizyon ve internet platformları ile uzaktan eğitimi yürüttük. TRT EBA ilkokul, TRT EBA ortaokul ve TRT EBA lise ile eğitimi devam ettirdik.

EBA canlı dersleri devreye aldık. Türkiye'deki tüm cep telefonu abonelerine aylık 8 gb kadar EBA'ya erişim sağladık. Özellikle aşının etkinliğine dair bilimsel verilerin açıklanması. Yüz yüze eğitim için bizi daha çok cesaretlendirdi. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda alınması gereken önlemleri birlikte belirlediler.

Yine bu süreçte farklı kaynaklardan aşı teminine öncelik vererek. Vatandaşlarına yaygın aşı imkanı sağlayan ülkelerin ilk sıralarında yer aldık. Gönüllülük esasıyla devam ettiğimiz aşılamada toplam doz sayısı 100 milyon sınırına doğru gidiyor. Halen birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli başarıdır.

Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız. Tüm velilerimizin ve çocuklarımızın özellikle müsterih olmasını istiyorum. Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı, en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum. Zorlayıcı yollara başvurmak istemiyoruz. Salgına karşı en etkili silahımız olan aşıyı da değerlendirmemiz şarttır.

Aşıyla ilgili özellikle sosyal medya mecralarından yayılan bilgi kirliliğine vatandaşlarımız itibar etmesin. Bugün uzun bir aranın ardından yeniden okullarına kavuşan evlatlarımız Türkiye'nin geleceğidir.

Eğitime harcanan her bir kuruşu ülkenin geleceğine yapılmış en önemli yatırım olarak görüyoruz.

2002 yılından bu yana toplam 700 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik.

Meslek liselerimiz 28 Şubat öncesi sahip olduğu cazibesine yeniden kavuşuyor. 28 Şubat zihniyetinin sırf imam hatiplerin önünü kesmek amacıyla eğitim sistemimizde açtığı bu derin yarayı, bir an önce tamamen kapatmamız gerekiyor.

Yıllarca ötelenen, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan imam hatip okullarını ve meslek liselerini diğer okullarımızla eşit hale getirdik.

Türkiye'nin 2023 hedefleriyle 2071 vizyonuna ulaşmasında mesleki eğitimin kritik rolünün farkındayız.

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