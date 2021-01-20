Başkan Erdoğan: Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 Özel Ödülleri Töreni'nde açıklama yaptı. Başkan Erdoğan; "Bir dönem, ülkemizin kültür sanat dünyasını esir alan kısır ve bağnaz bakış açısı, binlerce yıllık medeniyet mirasımıza da sırtını döndü. Öyle ki bizi tarihimize, köklerimize bağlayan birçok kültür sanat eseri bu dönemde, ya müzelerin mahzenlerinde ya da kütüphanelerin tozlu raflarında bakımsızlığa, unutulmaya terk edildi" dedi.



Başkan Erdoğan, "Dilde sadeleştirme niyetiyle çıkılan yolda Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakılmıştır. Gençlerimiz 1 asır önce yazılan dedelerinin mezar taşını dahi okuyup anlayamaz durumdalar." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Geçen sene yaşadığımız olağanüstü şartlar nedeniyle törenimizi maalesef gerçekleştiremedik. Bugün inşallah hem 2019'un hem de 2020'nin ödüllerini beraber vereceğiz.

"Bir dönem, ülkemizin kültür sanat dünyasını esir alan kısır ve bağnaz bakış açısı, binlerce yıllık medeniyet mirasımıza da sırtını döndü. Öyle ki bizi tarihimize, köklerimize bağlayan birçok kültür sanat eseri bu dönemde, ya müzelerin mahzenlerinde ya da kütüphanelerin tozlu raflarında bakımsızlığa, unutulmaya terk edildi."

"GİTTİĞİMİZ HER YERDE ECDADIN GERİDE BIRAKTIĞI BİR MÜHRE RASTLIYORUZ"

Binlerce yıla sahi kadim mirası sürekli zenginleştiren milletimiz, kültürün farklı alanlarında nadide eserler üretmiştir. Bugün sadece sınılarımız içinde değil gönül coğrafyamızın dört bir köşesinde bu eserlerle karşılaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde ecdadın geride bıraktığı bir mühre rastlıyorsunuz. Bu eserlerin değeri maalesef uzun yıllar bilinemedi. Kültürümüze ve kültür mirasımıza sahip çıkma noktasında da ciddi sıkıntılar yaşadık. Bir dönemki kısır ve bağnaz bakış açısı binlerce yıllık mirasımıza sırtını dönmüştü. Bu dönemde birçok sanat eser müzelerin depolarında unutulmaya terk edildi. Bu yıkım ekibinin karşısındaki az sayıda çilekeş insanlar kurdukları müzelerle hazinemizi yaşatmaya çalıştılar. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak Türk kültür ve sanatına sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum.

"KÜLTÜRLE İLGİLİ TARTIŞMALARDA DİLİ İHMAL EDİYORUZ"

Kültürle ilgili tartışmalarda dili ihmal ediyoruz. Ülkemizdeki kültür meselesi işin uzmanları tarafından dil meselesinin dışında değerlendiriliyor. Oysa bir milleti maziden atiye taşıyan kültürse o kültürün en önemli unsuru da dildir. Kültür dil kabında gelecek kuşaklara aktarılır. Dil olmadan medeniyet de olmaz. Dilini kaybeden bir millet herşeyini kaybetmiş demektir. Dil meselesine yeterince eğilmiyoruz. Caddelerde bir bakıyorsunuz buralarda bizim dil yok. Tabelalarda bambaşka şeyler var. Bunu kaybettiğimiz anda biz kendimizi kaybetmiş oluruz.

Dilde sadeleştirme niyetiyle çıkılan yolda Türkçemiz tarihimizin en büyük kelime katliamına maruz bırakılmıştır. Gençlerimiz 1 asır önce yazılan dedelerinin mezar taşını dahi okuyup anlayamaz durumdalar. Üniversite mezunlarımız da 80 sene önce yazılanları okurken anlamakta güçlük çekiyor. Tanpınar'ı sözlük yardımı olmadan anlayamıyor. Sosyal medya ve plaza dili ile bu durum daha da kötüleşmektedir.