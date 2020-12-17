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17 Aralık 2020 Perşembe 18:06:00 - Güncelleme:17 Aralık 2020 Perşembe 18:54:00

Başkan Erdoğan: Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan: "Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan: "Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan: "DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan: "Türkiye olarak suyun bir anlaşmazlık unsuru değil iş birliği alanı olarak değerlendirilmesini özellikle vurguluyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfediyoruz. Yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız." dedi.

"Sayın Kazımi ile, ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır."

"Kerkük petrollerinin yeniden dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz"

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz. İnşallah en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız, Irak seyahatini gerçekleştireceğiz."

Etiketler : başkan erdoğan ırak türkiye
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