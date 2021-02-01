Başkan Erdoğan: Bay Kemal, yalan yanlış haberlerle ve spekülasyonlarla sen bu milleti aldatamayacaksın

Başkan Erdoğan: Bay Kemal, yalan yanlış haberlerle ve spekülasyonlarla sen bu milleti aldatamayacaksın

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 17.20'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz."

"Haberleşmeden enerjiye, çevrenin korunmasından savunma sanayiine kadar geniş kullanım alanına sahip uzay ve uydu teknolojilerinde ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız."

"Elazığ’da inşa edilen 20 bin konutun tamamını ve aynı şekilde Malatya’da da 6 bin konutun tamamını yaza kadar bitirip hak sahiplerinin hizmetine sunacağız."