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05 Ekim 2020 Pazartesi 19:24:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 19:39:00

Başkan Erdoğan açıklama yapıyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ardından açıklama yapıyor..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugünkü kabine toplantımızda koronavirüsten, iç ve dış olaylardan spora kadar pek çok hususu kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.

Salgın sürecinde hem sağlık altyapımız hem sağlık sistemimiz hem de tedavi protokolleriyle bir fark ortaya koyduk.

Her alanda verdiğimiz mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz.

Sağlık ve güvenlik konuları günlük siyasi tartışmaların dışında tutulmalı.

Dünyanın her yerinde meslek kuruluşları, medya gibi yapılar ülkelerinin ve halklarının yanında yer almıştır.

Siyasi rekabetle ülke ve millet menfaatlerini ayrı tutmayı ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Salgınla birlikte hayata geçirdiğimiz sosyal koruma kalkanı kapsamında çalışanlarımıza ve dar gelirli vatandaşlarımıza yaptığımız yardım tutarı 38 milyar liraya ulaştı.

KÇÖ faydalanan 3.5 milyon çalışanımıza 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.

Salgının seyrine göre gerektiğinde yeni tedbirleri devreye alıyoruz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2,3 ve 4.sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. 8.ve 12.sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.

YERLİ AŞI

Yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. 13 ayrı aşı geliştirme çalışması başlatılmıştı.

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