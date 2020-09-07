Başkan Erdoğan: Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgınına dair tedbirleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir. Hükümet olarak marttan sonra açtığımız çok sayıda yüksek kapasiteli hastaneyle teşhis ve tedavi imkanlarını sürekli genişletiyoruz. Mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, kurallara uymadığımız sürece ne açtığımız hastaneler ne cezai tedbirler bizi virüsten koruyabilir."

Salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Salgınla mücadele için gereken her türlü araç gereci yerli olarak üretip kullanıma soktuk, mesela ürettiğimiz 9 bin 350 solunum cihazından 2 bin 750'sini ihraç ettik." dedi.

"VERİLER ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GÜÇLÜ BİR TOPARLANMA YAŞAYACAĞIMIZA İŞARET EDİYOR"

Erdoğan, salgının ekonomideki etkisine ilişkin, "Yılın ikinci çeyreğinde, beklendiği gibi bir küçülme yaşamış olsak da, gelişmiş ülkeler dahil dünyadaki pek çok devletten daha iyi durumda olduğumuz bir gerçektir. Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ

Erdoğan, Eğitim öğretime, salgın şartlarını dikkate alarak yüz yüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz." dedi.

"TURİST SAYISINI YÜKSEK SEVİYELERE ÇIKARTACAĞIZ"

Yeni tip koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Dün itibarıyla 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı başardığımız ortada. Yıl sonuna kadar bu rakamı yüksek seviyelere çıkartacağız." diye konuştu.

Karadenizde keşfedilen Sakarya doğalgaz rezervinin 1.9 milyar varil eş değeri olan petrol karşılığı ile dünyada bu yıl keşfedilen ikinci en büyük kaynak olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Gaz kalitesi bakımından da dünyadaki sayılı rezervler arasındadır." dedi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri olarak güçlendikçe karşısına çıkan, çıkartılan engeller de artıyor. Özellikle son 7 yıldır bu durumun pek çok örneğini hep birlikte yaşadık. Ülkemize karşı yapılan her siyasi, diplomatik, askeri yanlış veya saygısızlık bizi yolumuzdan döndürmek bir yana, azmimizi perçinliyor."

"Oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulamadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de 780 bin kilometrekare toprağı olan bir ülkeyi 10 kilometrekarelik adalar üzerinden sahillerine hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduğumuzda kimseyi yanımızda bulmadık." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

40. toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin sağlıktan dış politikaya tüm önceliklerini görüştük.

KORONAVİRÜS SALGINI

Gündemimizin ilk konusu corona virüs salgınıydı. Dünyada vaka sayısı 28 milyona yaklaştı. Yerkürede hiçbir yerin bu salgından kurtulamadığı anlaşılıyor. Avrupa ülkelerinden bazıları salgının yeni dalgaları ile boğuşuyor.

Türkiye sağlık altyapısı ile ve aldığı önlemler ile iyi bir durumda. Vakalardaki yükselişten üzüntü duyuyoruz.

Her ilimizde ihtiyaçlara göre ilave tedbirler alıyoruz. Kafe ve restoranlar çok daha sıkı şekilde denetlenecek.

Toplu taşımada hiçbir şekilde ayakta yolcu alınmaya müsaade edilmeyecektir.

Şeffaf şekilde yürüttüğümüz bu mücadelemizin başarısı vatandaşlarımızın tedbirlere uymasına bağlıdır.

Sağlık çalışanlarımız çok büyük bir özveri ile canla başla çalışıyor. Doktorundan temizlikçisine kadar sağlık ordusuna şükranlarımı sunuyorum.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte grip gibi hastalıkların yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına indirmeliyiz.

Sağlık çalışanlarımız çok büyük bir özveri ile canla başla çalışıyor. Doktorundan temizlikçisine kadar sağlık ordusuna şükranlarımı sunuyorum.

Mevsim hastalıklarının yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını da mümkünse sıfıra indirmeliyiz.

Salgında hizmete devam ettik. 10 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerini hizmete sunduk. Vatandaşlarımızın testten ilaca, yataklı tedaviye kadar ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladık. Dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık.

Tüm dünyanın gıpta ile baktığı genel sağlık sigorta sistemimizi ve sağlık alt yapımızı test etme imkanı bulduk.

Kovid 19 tedavisi yapan hastanelere hasta başına ödeme yapıyoruz.

Esnek mesai yaygın bir şekilde tatbik edilecek.

Yılın ilk 8 ayda 7 yeni organize sanayi bölgesi faaliyete geçti. 50 bin istihdam ile fabrikalar üretime başladı.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak, hem uzaktan hem yüz yüze bir eğitim ile devam edeceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz.

10 MİLYON TURİST

Dün itibarıyla 10 milyon turist rakamını geride bırakmayı başardığımız ortada. Yıl sonuna kadar bu rakamı yüksek seviyelere çıkartacağız.

TÜRKİYE'NİN DOĞAL GAZ KEŞFİ

Karadeniz ve Akdeniz'de yeni müjdeler ile sevincimizi artıracağız.

Güney sınırlarımızın güvenliği için harekete geçince bir çok ülkenin çıkarı için nasıl harekete geçtiğini gördük.



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