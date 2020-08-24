Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz" dedi.



Erdoğan, konuşmasında, "Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz." dedi.

"22 Ağustos tarihi öncesinde tahakkuk etmiş olup, vadesi bu tarihten sonrasına rastlayan ya da resen veya idarece tarh edilen her türlü vergi, ceza ve geçici veya gecikme faizinin ödeme sürelerini de 31 Aralık 2020'ye erteliyoruz." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 yılı 3. vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin alınmamasını kararlaştırdık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "22 Ağustos - 30 Kasım'da verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin süresini 15 Aralık'a, tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini de 31 Aralık'a kadar uzatıyoruz." dedi.

KARADENİZ'DEKİ DOĞAL GAZ REZERVİ

"Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek." ifadesini kullanan Erdoğan, "Önümüzdeki süreçte Akdeniz'de de benzer müjdeli haberler alacağımızı ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneş enerjisi konusunda büyük bir hamle başlatıp hem yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelimizi yükselteceğimizi, hem de atıl kaynakları ekonomiye kazandıracağımızı belirtmek istiyorum." dedi.

Karadeniz'de bulunan rezerve ilişkin Erdoğan, "Doğal gazın ucuzlaması ile konuttan sanayiye her alanda milletimizin cebine ilave kaynak girişi sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Tüm dünyanın takdirini kazanan bir doğal gaz rezervi keşfinin ardından ekonomi notumuzu olumsuza çevirenlerin bu aklı nereden aldığını, ülkemizdeki kimi manşetlerden ve beyanatlardan görebiliyoruz." dedi.

YUNANİSTAN'IN NAVTEX İLANI

Yunanistan'ın Navtex ilanı ile ilgili de Erdoğan, "Bu açıklama, bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Bundan sonra bölgede yaşanabilecek her olumsuzluğun tek müsebbibi Yunanistan, tek zarar gören de yine bu ülkenin kendisi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası hukuka, iyi niyete, komşuluk ilişkilerine aykırı bu tutumuyla Yunanistan, kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosun içine atmıştır." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye ne Oruç Reis gemimizin ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE HAREKET EDEN HASTALIKLI ZİHNİYET AMERİKAN SİYASETİNİ ESİR ALMIŞTIR"

"Demokratik hukuk devleti yerine terör örgütleri ile hareket etmeyi tercih eden hastalıklı zihniyet, Amerikan siyasetini esir almıştır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, terör örgütlerinin saldırılarına uğradığında kafasını çeviren, darbeye maruz kaldığında heyecanla neticeyi bekleyen, darbeciler yenilince hepsine kucak açan bu zihniyet demokrasinin yüz karasıdır." ifadelerini kullandı.

BİDEN'IN SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de başkan adayı Biden'ın sözleri ile ilgili, "Ülkemiz muhalefeti, bu ağır ithama tepkisini tüm şiddetiyle ortaya koymak yerine konunun niye aylar sonra gündeme geldiği gibi bir zırvanın arkasına sığınmayı tercih etmiştir." dedi.

KOVİD-19'LA MÜCADELE

Koronavirüs salgını ile mücadeleyi de değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinliklerin virüsün yayılma alanları haline dönüştüğünü söyledi.

Erdoğan, "Biliniz ki en büyük tehdit unsurlarından biri de o sigaradır. Kendi kendinize ölüm fermanınızı imzalıyorsunuz." uyarısında bulunarak, "Her türlü toplu etkinliğe bu sürede ara verelim. Düğünlerimizi az sayıda katılımla ve kısa sürede yapmanın bize hiçbir maliyeti olmaz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin üretimde, istihdamda, ihracatta hedeflerine ulaşabilmesinin yolu da salgının seyrinin düşüşünden geçiyor." dedi.

"Ülkemizin normalleşme adımlarını daha ileriye taşımak için bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindeyiz." diyen Erdoğan, "Hasta, yoğun bakım ve vefat sayılarını belirli bir çizginin altına düşürmeden hiçbirimiz rahata, huzura ve güvene kavuşamayız." şeklinde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

Sözlerimin başında önceki gün başta Giresun olmak üzere Karadeniz'deki afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Arama çalışmaları süren vatandaşlarımızdan mutlu haberler almayı bekliyoruz. Afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz her kurumu ile halkımızın yanında yer almıştır. Kabine toplantımızda bölgedeki durumu değerlendirdik.

Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz

Gerek altyapı, gerek iş yerinde ve evlerde ortaya çıkan kayıpları telafi edeceğiz. Ülkemizin pek çok yeri gibi yaşadığımız coğrafyanın gerçeklerini dikkate almayan bir yapılaşma ortaya çıkmıştır

Hep birlikte bizden sonraki nesillere her bakımdan daha güvenli bir Türkiye bırakacağız.

Bekir Pakdemirli kardeşimiz Adana'da çıkan yangın sebebiyle Giresun'dan Adana'ya geçti. Giresun'a Adil Bey'i gönderiyorum. Elektrikteki sıkıntılar sebebiyle Fatih Bey'i de oraya gönderiyoruz. İki Bakanımız da Giresun'a geçecekler. Bir an önce altyapıyla ilgili sıkıntıları da giderelim.

Türkiye'nin kalkınma mücadelesindeki en büyük sıkıntılardan biri enerjideki yüksek orandaki dışa bağımlılığı olmuştur.

Önce yerli ve milli imkanları seferber ederek enerjideki bu dev açığa kısmi de olsa bir çözüm getirmeye çalıştık.

Derin deniz aramaları için ilk sondaj gemimizi alarak Bismillah dedik. Ardından ikinci sondaj gemimizi bu yılın başlarında da üçüncü sondaj gemimizi aldık. Bu derin deniz sondaj gemileriyle dünyanın en büyük filolarından birine sahip olduk. Doğu Akdeniz'de yürüttüğümüz çalışmaları engellemek isteyenlere hakkımıza sahip çıkacağımızı gösterdik.

Ege'de de Akdeniz'in en uzun kıyısına sahip ülke olarak çıkarlarımızın gereğini yapıyoruz. Ülkemizin hakkının, hukukunun, çıkarlarının gereğini tereddütsüz şekilde yerine getirdik.

Karadeniz'de dokuzuncu sondajımızda ülkemizin en büyük rezervini bulduk.

320 milyar metreküp rezerve doğal gaz kaynağı keşfettik. Tespit edilen rezervin çok daha büyük bir kaynağın ilk habercisi olduğu yönünde kuvvetli bulgular var, inşallah bu müjdenin devamı gelecek.

Akdeniz'de de benzer haberleri alacağımızı umut ediyoruz.

Yapılamaz denilen ne varsa yaptık. Cesaret edilemez denilen ne varsa cesaret ettik.

Bedel ödetirler dedikleri ne varsa gerektiğinde bedelini ödeyerek başardık.

Diğer alanlarda ülkemize diş geçiremeyenler hep yaptıkları gibi yine ekonomimize saldırıyorlar.

En zorlu dönemi geride bıraktık, yaptığımız fedakarlıkların bedelini almanın vaktidir.