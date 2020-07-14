Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Bİraz daha gayretle sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız." dedi.

Başkan Erdoğan "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü oluşu sevindiricidir. Gayret ve çabayla bu sayıları sıfıra yakınlaştırmalıyız" ifadelerine yer verdi.



Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık.

-Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız.

-Temizlik, maske ve mesafeden başka alınabilecek önlem yok.

EKONOMİDE TOPARLANMA

-Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır.

-Ekonomide toparlanma için gereken her türlü adımı atıyoruz.

-Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır.

-Salgının bizi hedeflerimizden geri koymasına izin vermedik.

-Sanayide, tarımda, ihracatta yaşanan olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz.

AYASOFYA KARARI

-Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını önemle çiziyorum.

-Harap halde teslim alınan Ayasofya Camii, bize ait bir eser haline dönüştürülmüştür.

-Ayrım yapmadan herkesi Türkiye'nin hak, hukuk, adalet, meşruiyet temelinde uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye davet ediyorum.

-Gün bu ulu mabedin yeniden hak ettiği değerle var oluşunun sevincini yaşama günüdür.

-Bizim asla farklı dinlerin mabetlerine karşı hasımlığımız yoktur. Avrupa'da Müslüman nüfusa düşen ibadethane sayısı ile ülkemizdeki gayrimüslim nüfusa düşen ibadethane sayısı arasında 4-5 kat fark vardır.

-Kimse merak etmesin, Ayasofya'nın kültürel vasfını koruyacağız.

-Mesele Ayasofya değil, bu mabedin kimin egemenliğinde olduğu. Yerin altında yatan ecdadımıza ve milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmenin gururu içindeyiz.

-Ayasofya ile ilgili bir yanlışı biz düzeltiyoruz.

-Ayak bastığımız her yerde yaşatmanın ve ihyanın gayreti içindeyiz.

- Ayasofya'nın kültürel mirası vasfını koruyacağız

Ayasofya'nın müzeden camiye döndürülerek hizmet vermeye başlayacak olması hepimizi şüphesiz ki sevindirmiştir. Ayasofya'nın kiliseden değil müzeden camiye çevrildiğinin altını çizmek istiyorum.

Bu milletin medeniyetine, değerlerine doğrudan saldırmaya cesareti olmayanlar sembollerimize saldırmaya çalışıyor. Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız. Ayasofya başta olmak üzere milletimizin varlığı, birliği, özgürlüğü ile ilgili konularda kararımızı kendimiz veririz. Ayasofya'yı yanlış bir kararla olsa müzeye biz çevirmiştik, yine biz camiye döndürüyoruz. 1934'de kimler müzeye çevirdi? Şimdi de biz aslına rücu ettiriyoruz. Bir yanlışı biz düzeltiyoruz. Olay bu kadar basit. Türkiye'nin istiklal ve istikbal davası her alanda ilelebet devam edecektir. Kadim dönemlerden beri tüm dünyanın gözbebeği bu coğrafyada yaşamayı tercih etmişsek bunun için gereken mücadeleyi vermeyi göze aldık demektir. Sultan Alparslan'dan beri bu mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz. Tarih kitaplarında Avrupa'nın ortaçağ karanlığından çıkışının sembolü olarak İstanbul'un fethi gösterilir.

LİBYA

Libya'da BM tarafından muhatap kabul edilen meşru hükümet sırf Türkiye destekliyor diye yıpratılmak istendi.

15 TEMMUZ'UN DÖRDÜNCÜ YILDÖNÜMÜ

Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıldönümüdür. FETÖ terör örgütü mensuplarına şehit edilen 251 vatandaşımıza Allah'tan rahmet gazilerimize sağlık diliyorum. Milletimiz 15 Temmuz'da tarihin en büyük imtihanlarından birini alnının akıyla vermeyi başarmıştır. Sadece kalbindeki imandan aldığı güçle karşı koyan milletimiz gün ağırmadan darbecileri hüsrana uğratmıştır.

O gece belediye başkanının evine giden bir ana muhalefet başkanı vardı.

Biz milletimizle beraber yürüdük o gece darbeyi ve darbecileri bitirdik. Darbe girişiminin hemen ardından 15 Temmuz'u resmi anma günü ilan etmiştik.

AZERBAYCAN - ERMENİSTAN

Ermenisten ve Azerbaycan arasında devam eden bir sıkıntı var. Ecdadın asırlar boyunca yerine getirdiği bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Dost ve kardeş Azerbaycan'a karşı Ermenistan tarafından yapılan saldırıları şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyorum.

Son saldırı Yukarı Karabağ hattında değil iki devlet arasındaki sınırlarda ve ağır silahlarla olmuştur. Doğrudan Azerbaycan’a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermiştir. Olay Ermenistan’ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, Azerbaycan hakkına hukukuna topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir. Tüm ilişkilerimizi bu doğrultuda seferber etmek boynumuzun borcudur. Tüm imkanlarımızla dost ve kardeş Azerbaycan’ın yanında olmaya devam edeceğiz.