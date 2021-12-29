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29 Aralık 2021 Çarşamba 08:29:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 08:29:00

Başkan Erdoğan açıkladı: Yeni bir burs programı başlatıyoruz

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, bilim tarihi alanındaki önemli çalışmalarıyla dünyada ün salan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programının başlatılacağını duyurdu.

Başkan Erdoğan, "Ömrünü bilime adayan ve bilim tarihi alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamız adına yeni bir burs programı başlatıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni"ndeki konuşmasında, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla 127 öncü bilim insanının çalışmalarını Türkiye'ye taşımasına ön ayak olduklarını söyledi.

TÜBİTAK'ın araştırma alanındaki desteklerini, gelecek yıllarda yeni programlarla çeşitlendireceklerini dile getiren Erdoğan, "Aziz Sancar Hocamız adına verilecek doktora sonrası araştırma bursunu daha önce duyurmuştum. Bu bursumuzu 2022 yılı ocak ayında başlatıyoruz. Programda yer alacak araştırmacıları Aziz Sancar Hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında birlikte çalışma yürütecek. Bunun yanında yeni bir burs programını daha buradan duyurmak istiyorum. Bütün ömrünü bilime adayan ve bilim tarihi alanındaki çok kıymetli çalışmalarıyla dünyada çığır açan Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamız adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Bu burs programı aracılığıyla yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası süreçlerde bilim tarihi alanında çalışmalar yapacak bilim insanlarımıza destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Başkan Erdoğan TÜBİTAK Prof. Dr. Fuat Sezgin
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