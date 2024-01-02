Başkan Erdoğan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması" programında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Yeni yıla gerek Gazze, gerek depremlerle ve terörle mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimizin acısı sebebiyle buruk girdik. Bunanla birlikte 2024'ün ülkemize ve bütün insanlığa hayır getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum

Türkiye olarak gerçekten stratejik olduğu kadar meşakkatli bir coğrafyada yaşıyoruz. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de küresel güç mücadelesinin odağında ülkemizin merkezinde yer aldığı bir bölge vardı



Muhalefet aktörleri de gündeme gelmek uğruna maalesef bu pespaye, bu son derece tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır

2022 döneminde dünya ekonomisi yıllık ortalama %3,4 oranında büyürken, Türkiye ekonomisi yıllık ortalama %6 oranında büyüme kaydetti

Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle insanlar, toplumlar, inançlar, ülkeler hedef alınıyor

G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk. 2023 yılının 3. çeyreğinde yatırımlarda yaşanan %14,7 oranındaki artış son iki yılın en yüksek seviyesini ifade ediyor

Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başlamıştır

2023 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 0,6 oranında artışla 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştır

(255,8 milyar dolar ihracat) Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefimizi de aştık

2023 yılı ekim ayı itibarıyla yıllık hizmet ihracatı tarihi rekor seviye ile 99 milyar 254 milyon dolar olarak gerçekleşti"

Son 5 aydır dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kalıcı olarak düşmeye başladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde iyileşmenin süreceğine inanıyoruz

Yola çıktığımız 2002 yılında aylık ortalama 3 milyar dolar ihracat yaparken bugün aylık ortalama 21,3 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz

2024'te mal ve hizmet ihracatımızı 375 milyar doların üstüne çıkarabileceğimize inanıyoruz. Türkiye bunu başaracak güce fazlasıyla sahiptir

2023'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 11,6 milyar lira destek sağladık. İhracat desteklerine tahsis ettiğimiz bütçeyi 2024'te iki katına çıkartıyoruz

Amacımız, Türk ürünlerinin tanınmadığı, ihracatçımızın ayak basmadığı ülke bırakmamaktır

2023'de mal ve hizmet ihracatçılarımıza 11,6 milyar lira destek sağladık. İhracat desteklerine tahsis ettiğimiz bütçeyi 2024'te iki katına çıkartıyoruz

Mevcut desteklerimizi güçlendirirken, ihracatçılarımıza yeni destek paketleri, yeni hizmetler sunmanın hazırlıklarını yapıyoruz

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