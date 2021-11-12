12 Kasım 2021 Cuma 15:32:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 15:32:00
Başkan Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım'a yeni görev
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı.
Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Sayın Binali Yıldırım'ı aksakallar konseyine atadık. Binali bey birikimiyle ulaştırma başta olmak üzere katkılar sağlayacaktır. Bu görevde kendisine başarılar diliyorum. '' ifadelerini kullandı.
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