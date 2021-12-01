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01 Aralık 2021 Çarşamba 20:36:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 20:36:00

Başkan Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile görüştü

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyanile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıldönümünü de tebrik etti.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Başkan Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan, 24 Kasım'da bir araya gelmişti.

Ziyarette, Türkiye'ye doğrudan yatırımları artıracak; ticaretten enerjiye, ulaşımdan sağlığa birçok alanda anlaşmalar imzalandı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye yatırım yapmak üzere, 10 milyar dolarlık bir fon ayırdığını duyurdu.

Etiketler : başkan erdoğan arap emirlikleri türkiye
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