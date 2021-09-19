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19 Eylül 2021 Pazar 12:25:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 12:29:00

Başkan Erdoğan'dan son dakika fahiş fiyat ve kira açıklaması!

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Başkan Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, gıda ve emlaktaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceklerini açıkladı.

Başkan Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ziyaretimiz ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah Amerika'da özellikle "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" eserimizi de Arapça, Türkçe, İngilizce, Fransızca dillerinde hazırladık ve muhataplarına aynı şekilde takdim edeceğiz.

EMLAK VE GIDADA FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA ÖNLEM

Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, zulüm varsa bunun sorumlusu olan Bakan arkadaşlarım yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.

Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını süratle kaldıracağız. Amerika dönüşü bizzat kendim de ilgilenmek suretiyle işin üzerine gideceğiz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİRALIK EV BULAMA SORUNU

Şu anda üniversite öğrencilerimize yönelik atılan adımlar hiçbir dönemde atılmış değil, gayet başarılı bir şekilde yürüyor.

Biz göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Şu anda 650 liraya çıktı.

SEÇİM BARAJI ÇALIŞMASI

İnşallah 2023 seçimlerine çok daha farklı bir şekilde girmeyi temenni ediyoruz. Türkiye'nin de arzuladığı sistemi yakalamış olalım. Meclis açıldığında yaptığımız çalışmayı inşallah göndereceğiz ve müzakereleri de başlatmış olacağız.

TÜRKİYE AFGANİSTAN'A YARDIM GÖNDERECEK Mİ?

İnsani yardım konusunda hiçbir zaman tereddüdümüz olmaz. Her zaman insani yardımı gerçekleştirdik. Bu dönemde de gerek devlet olarak gerek STK'larımızla inşallah Afganistan'a da yardımlarımızı göndereceğiz.

KARABAĞ'DA GÜVENLİK KORİDORU

Olumlu adım olursa Erivan'la görüşmeye kapalı değiliz.

Biz görüşmelere kapalı değiliz. Gürcistan Başbakanı'yla da görüşme arzusunu bana iletti. Biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım. Bu konularda Gürcistan Başbakanı'nın diyalog talebini bana ulaştırması ve yeni bir sürecin başlaması için böyle bir adımın atılması yönünde diplomasiyi başlatırız. Diplomasi başladığı zaman burada bir şeylerin alınıp verilmesi lazım.

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