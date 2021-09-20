Başkan Erdoğan ABD'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı Türkiye saati ile 23.30'da New York JFK Havaalanına indi.

Başkan Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile diğer yetkililer karşıladı.

TÜRKEVİ BİNASI'NIN AÇILIŞINI YAPACAK

Başkan Erdoğan, New York'ta ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Yeni Türkevi Binası'na gidecek.

Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştireceği 35 katlı gökdelende incelemelerde bulunacak.

Bu ziyaretin ardından "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansa katılacak.

Başkan Erdoğan'ın, kısa adı TASC olan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlendiği konferansta, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk toplumuna hitap etmesi bekleniyor.