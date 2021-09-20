VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan ABD'de
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ faaliyete geçti
Bakan Çavuşoğlu KKTC'li mevkidaşı ile görüştü
İçişleri Bakanlığı: 5 terörist teslim oldu
Türkiye'de 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi
Afganistan'da bombalı saldırı: 2 sivil öldü
Başkan Erdoğan, New York'taki Türkevi Binası'nın açılışını yapacak
Sokaklar yayalara kaldı
TBMM Başkanı Şentop İspanya'ya gitti
Bakan Varank'tan önemli açıklamalar
"Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır"
Turgut Aslan'dan 15 Temmuz mesajı
Provokasyon Türkiye'ye sökmedi!
Antalya'da dehşet anları! Boğazına bıçak dayadığı ustasını, 5 saat rehin aldı
"Hadise Türkiye sınırlarını aşıyor"
Terör örgütü panikte! Şimdi de bu talimatı verdiler
ABD ve Çin karşı karşıya!
Göçmenlere Yunan zulmü! Borularla döverek Türkiye'ye ittiler
Yunanistan paniğe kapıldı
SİHA'larla tam isabet!
"Bu zulmün önüne geçeceğiz"
ABD'den tehlikeli girişim
Denizaltı krizi büyüyor!
Akılalmaz olay... İstanbul'da 12 avukat bu tuzağa düştü!
20 Eylül 2021 Pazartesi 00:48:00 - Güncelleme:20 Eylül 2021 Pazartesi 00:49:00

Başkan Erdoğan ABD'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı Türkiye saati ile 23.30'da New York JFK Havaalanına indi.

Başkan Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile diğer yetkililer karşıladı.

TÜRKEVİ BİNASI'NIN AÇILIŞINI YAPACAK

Başkan Erdoğan, New York'ta ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Yeni Türkevi Binası'na gidecek.

Başkan Erdoğan açılışını gerçekleştireceği 35 katlı gökdelende incelemelerde bulunacak.

Bu ziyaretin ardından "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansa katılacak.

Başkan Erdoğan'ın, kısa adı TASC olan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin düzenlendiği konferansta, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türk toplumuna hitap etmesi bekleniyor.

Etiketler : başkan erdoğan abd türkevi binası
"Sadece arkadaşız"

"Sadece arkadaşız"
15. sanat yılını kutlayacak

15. sanat yılını kutlayacak
Yeni nesil Aşk-ı Memnu

Yeni nesil Aşk-ı Memnu
Düğünümü tüm dünya konuşacak

Düğünümü tüm dünya konuşacak
Londra'da dersbaşı

Londra'da dersbaşı
‘Arıyorum' sürprizi

‘Arıyorum' sürprizi
'Şahsiyet'Meksika'da

'Şahsiyet'Meksika'da
Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı
Tarık Akan unutulmadı

Tarık Akan unutulmadı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER