Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

İki lider, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması ve Libya'da kalıcı istikrar için müttefik olarak yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.