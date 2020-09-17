Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye-AB ilişkilerini ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, AB kurumlarına ve üye ülkelerine yönelik “Doğu Akdeniz başta olmak üzere bütün bölgesel konularda kışkırtmalara aldanmadan objektif ve tutarlı bir duruş” çağrısını yineledi.
Türkiye’nin samimi bir diyalog ve hakkaniyete dayalı müzakere ile tüm tarafların haklarının korunduğu bir çözüme açık olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yok sayma girişimlerine ve tek taraflı adımlara karşı Türkiye’nin tüm hak ve menfaatlerini her zaman ve her yerde korumaya kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.
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