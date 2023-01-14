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14 Ocak 2023 Cumartesi 10:43:00 - Güncelleme:14 Ocak 2023 Cumartesi 10:43:00

Başkan Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "TOGG'un ilk yolculuğu", "Yangın müdahalesi" ve "Şükür secdesi" başlıklı kareleri tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafını oyladı.

TOGG'un ilk yolculuğu

Çevre ve Yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in çektiği "Yangın müdahalesi" fotoğrafını oylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor kategorisinde ise oyunu Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Yangın müdahalesi

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı katılıyor.

Şükür secdesi

Geçen yıl 312 bin 136 kişinin katıldığı Yılın Fotoğrafları oylaması, "yilinfotograflari.aa.com.tr" internet sitesinden 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan anadolu ajansı yılın fotoğrafları
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