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22 Şubat 2021 Pazartesi 17:36:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 17:36:00

Başkan Erdoğan: 81 ilde bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık

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Başkan Erdoğan, "81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İzmir'de depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz. Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız. Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik." dedi.

Başkan Erdoğan, 81 ilde, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünün tamamlandığını söyledi.

Etiketler : başkan erdoğan izmir deprem konutları temel atma töreni
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