Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 57. gururu Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte katıldı. Erdoğan, törende şu mesajları verdi:

26'DAN 57'YE ÇIKARDIK: "Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız, sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Bunun açılışını yapmakta olduğumuz Rize-Artvin'le birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık."

HİZMET AZMİ: "Türkiye'nin kalkınmada ve özellikle de havayolu ulaşımında son 20 yılda kat ettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Doğu Karadeniz'in gerçekten zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı, komşumuz Gürcistan'ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır."

İLK HEDEF: "Kendi güvenlikleri ve refahları için tüm dünyayı zapturapt altında tutmak için her türlü yola başvuranların ilk hedefinde daima Türkiye yer almıştır. Bizi yıllarca tek parti faşizmiyle, vesayetin sinsi oyunlarıyla, istikrarsızlıkla, darbelerle, terör örgütleriyle, uluslararası kumpaslarla oyaladılar."

YILDIRAMAZLAR: "Rahmetli Menderes'ten Özal'a, bu oyunu bozacak adım atmaya kalkanları idam sehpasına, itibar suikastlarıyla cezalandırma yoluna gittiler. Kalbi millet ve memleket için çarpan rahmetli Erbakan'ı ve rahmetli Türkeş'i de iftiralarıyla yıldırmaya çalıştılar. Bizde ülkeye ve millete hizmet ederken aynı yollardan geçtik."

İHANETLERE RAĞMEN: "Türkiye'nin 2023'e atfettiğimiz hedeflere ulaşmasını engelleme çabalarını beraberce izliyoruz. Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenlerine su taşımayı siyaset sananların gafletlerine ve hatta ihanetlerine rağmen bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz. Milletimizin asırlık geri kalmışlığının, ihmalinin, yoksulluğunun, hak ve özgürlük arayışının dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Bunun için bizden başka kimsenin vizyonu, programı, projesi, en önemlisi de niyeti yok."

TEK VAATLERİ KAVGA: "Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kavga etmek, kaos çıkarmak, yıkmak, emperyal düzene uydurmak olanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların mükteseplerini de, çaplarını da, gerçek yüzlerini de en iyi siz biliyorsunuz."

DOST, KARDEŞ VE MÜTTEFİKİZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, bugün dünya çapında bir güç merkezidir, söz sahibidir" dedi. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin desteğini unutmayacaklarının altını çizen Aliyev, "Hem dost hem kardeşihem de müttefikiz" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN 57. GURURU

5 yılda 4,4 milyar liralık yatırımla tamamlandı.

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı.

3 milyon metrekare alanda yapıldı.

Pisti 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğa sahip.

Yıllık yolcu kapasitesi 3 milyon.

Terminal binası 32 bin metrekare.

Kapalı alanı 47 bin metrekare.

Terminal binasına yöresel mimari yansıtıldı.

36 metre yüksekliğindeki kulesi çay bardağı formunda.

Gövdesi aydınlatılan kule, bölgenin siluetine de canlılık katacak.

Yaklaşık 19 futbol sahası büyüklüğünde, 135 bin metrekareden fazla peyzaj alanına sahip.

49 bin metrekaresi, Karadeniz'in coğrafi özelliklerine uyumlu 1453 ağaçla yeşillendirildi.

İçinde Çay Müzesi var. Otoparkı 448 araç kapasiteli.

YAŞ ÇAYIN TABAN FİYATI 6 TL 70 KURUŞ

Erdoğan, çay üreticisine taban fiyat ve destek müjdesi verdi: "Geçen yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde bir artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını da yüzde 130'un üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre yüzde 75'e gelen bir artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek."

UYDUDAN BÖYLE GÖRÜNÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rize-Artvin Havalimanı'na ait Göktürk-1 uydusundan gelen görüntüleri paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı'na bir de uzaydan bakmak ister misiniz" ifadeleri kullanıldı.

İLK YOLCU UÇAĞI İNDİ

İstanbul Havalimanı'ndan dün saat 08.30'da havalanan THY'ye ait TK 2538 sefer numaralı"Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, saat 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na indi. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanları ile Rize arasında haftanın 7 günü karşılıklı seferler düzenlenecek.

ERDOĞAN'DAN SEMPOZYUMA MESAJ: AİLEYİ KORUMAK ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ

Başkan Erdoğan, İstanbul Aile Vakfı tarafından "Dijital Çağda Aile" ana temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 1. Uluslararası Aile Sempozyumu'na yazılı mesaj gönderdi. Tüm dünyayı tahakkümü altına alan modern hayat ve düşünce tarzının toplumun çekirdeği olan aileyi büyük tehditlerle karşı karşıya bıraktığını belirten Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

ÇARPIKLIK DAYATILIYOR

"Yalnız yaşamayı tercih eden birey sayısı git gide artıyor. Yaşlı bakımevleri çoğalıyor. Boşanma oranları yükselirken, evlilik oranları maalesef düşüyor. İnsan kalabalıklar içinde daha fazla yalnızlaşırken, aile ve akraba sıcaklığının yerinin dondurulamaması tüm toplumlarda ciddi travmalara yol açıyor. Çok daha vahimi, bireysel özgürlük adına insanlığın ortak diğerlerine zıt, sapkın hayat tarzlarının özendirilmesi, medya ve sosyal medya aracılığıyla çarpık ilişkilerin teşvik edilmesi, hatta dayatılmasıdır. Aile kurumunun yıpratılmasına karşı durmak, toplumun temel direği olan aileyi korumak hepimizin en öncelikli görevidir."

DİJİTAL FAŞİZM TEHDİT UNSURU

Başkan Erdoğan, İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya video mesaj gönderdi: "Dijital faşizm milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir. Bilhassa hiçbir otokontrolün, denetimin, kuralın, etik değerlerin olmadığı sosyal medya mecraları tüm toplumlar için ciddi riskler oluşturmaktadır. Yalanın, iftiranın, çarpıtmanın kol gezdiği bu mecralarda hakikate ulaşmak çok daha büyük önem kazanmıştır. İletişim konusu bu bakımdan en az savunma, güvenlik ve sağlık gibi stratejik önemde. Dezenformasyonla mücadele, bilgi güvenliği, milli bilgi teknolojileri hamlesi ve ortak kültürü önceleyen film-dizi projeleri gibi hususlarda aramızdaki iş birliğinin daha da gelişeceğini ümit ediyorum."