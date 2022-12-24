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24 Aralık 2022 Cumartesi 09:21:00 - Güncelleme:24 Aralık 2022 Cumartesi 09:21:00

Başkan Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan atama kararları rektör resmi gazete
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