Başkan Erdoğan, bir çok ülkenin liderleriyle buluştu

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09 Ağustos 2022 Salı 20:52:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 20:52:00

Başkan Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin lideriyle buluştu

Kaynak: DHA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak ülkelerin lider ve temsilcileriyle yemekte buluştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek.

Mersin'deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde helikopterle Konya'ya geldi.

Erdoğan, oyunların açılış öncesi Selçuklu Kongre Merkezi'nde törene davetli olan

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabisten Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçilerle yemekte buluştu.

Etiketler : türkiye başkan erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları
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