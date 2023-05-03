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03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:24:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 08:24:00

Başkan Erdoğan, 4 hükümlüyü affetti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı.

Çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından affedildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan eski Korgeneral Çetin Saner Hizbullah Davası Mehmet Emin Alpsoy kocama hali
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