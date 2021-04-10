Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan 4. Etnospor Formu'nda önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

60'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu forumun, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen formun başarılı geçmesini diliyorum. İnsanlığın koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde böyle bir formun tertip edilmesini çok yerine buluyorum.