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Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'nda önemli açıklamalar
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10 Nisan 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:10 Nisan 2021 Cumartesi 13:00:00

Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'nda önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında "Bu yıl 4.'sü düzenlenen formun başarılı geçmesini diliyorum. İnsanlığın koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde böyle bir formun tertip edilmesini çok yerine buluyorum." dedi.

Başkan Erdoğan 4. Etnospor Formu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

60'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu forumun, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen formun başarılı geçmesini diliyorum. İnsanlığın koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde böyle bir formun tertip edilmesini çok yerine buluyorum.

Etiketler : başkan erdoğan etnospor forum
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