Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında "Bu yıl 4.'sü düzenlenen formun başarılı geçmesini diliyorum. İnsanlığın koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde böyle bir formun tertip edilmesini çok yerine buluyorum." dedi.
Başkan Erdoğan 4. Etnospor Formu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
60'dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen bu forumun, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Bu yıl 4.'sü düzenlenen formun başarılı geçmesini diliyorum. İnsanlığın koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde böyle bir formun tertip edilmesini çok yerine buluyorum.
- Başkan Erdoğan, 4. Etnospor Formu'nda önemli açıklamalar
- Türkiye savaş tehdidi hissederse boğazlardan geçişi durdurabilir
- Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Ramazan uyarısı
- 'Temmuzda nefes alırız, eylüle temiz gireceğiz'
- Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul tehdidi