Başkan Erdoğan: 31 Mart'ta İstanbul'un Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü başlatacağız

"AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan konuşma yaptı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor.

Bu şehri, bu CHP zulmünden, 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor.

İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u muradına kavuşturarak hedefimize ulaşacağız. Murat Kurum ile yeni bir dönemi başlatacağız.

İstanbul'un 5 yıllık fetret devrine son vererek şehrimizde eser ve hizmet siyasetini tekrar başlatacağız.

Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı yaptığınız zaman İstanbul'un hali çöp, çukur, çamurdu. CHP demek bu. Ekrem denilen arkadaş burada göreve başladıktan sonra ne değişti? Yine çöp, çukur, yarı zamanlı mesai.

Buraya ancak hizmet ederek laik olunmaya çalışılır. Bu kardeşiniz sizlere hakim olmaya değil, hizmetkar olmaya geldi.

Utanmadan, sıkılmadan "metro yaptım" diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir.

İstanbul son 5 senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok.

İstanbul'un temel sorunu imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir. Bununla yüzleşmek yerine, kabahatlerini örtmek için "engelleniyoruz" yalanına sarılıyor.

İstanbul'un temel sorunu imkan ve kaynak kıtlığı değil, vizyon ve beceri eksikliğidir. Bununla yüzleşmek yerine, kabahatlerini örtmek için "engelleniyoruz" yalanına sarılıyor.

Bavul bavul paralar bir yerlerden geliyor, bir yerlere gidiyor. "Hatırlamıyorum, unuttum" diyerek şu ana kadar kimse bu görüntülerin makul, mantıklı, tutarlı bir izahını yapamadı. Tüm bu rezilliklerle siyaset kirlendi.

Bugün İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta "Sadece Ben" diyenler var. Diğer tarafta "Sadece İstanbul" diyenler var.

Bir tarafta yaklaşan deprem tehlikesini umursamayanlar var. Diğer tarafta İstanbul'u depreme hazırlamak için programı, projesi hazır olanlar var.

Biz muhalefet gibi yanlışı, kusuru, kabahati millette arayanlardan değiliz. Biz eksiğini ve hatasını asla inkar etmeyen bir ekibiz. Milletimize kulak veriyoruz.

Biz asla istismar siyaseti yapmadık, kimlik siyaseti gütmedik. Kimsenin meşrebiyle, kökeniyle, hayat tarzıyla ilgilenmedik. Sandıkta hangi partiye oy verdiğine bakmadık. Ayrımcılığın her çeşidini elimizin tersiyle ittik.

Sağlıkta 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisini şehrimize ve dünyaya kazandırdık. İstanbul artık dünya sağlık turizminin en önde gelen merkezlerinden biri haline geldi.

Marmaray'ı, Avrasya'yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü biz yaptık. Biz yaparız. Yaparsa AK Parti yapar.

Seçimlerden sonra büyükşehir sorumluluğundaki metro projelerini Cumhurbaşkanınız olarak şahsım, kabine, Murat kardeşim ve ekibi, hep beraber bu projeleri hızlandıracağız.

Milletimizin 80 yıllık hayalini gerçekleştirip Ayasofya'yı, Allah'a hamdolsun yeniden ibadete açtık

İstanbul'un bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülü yok

İHMALLERİN KISKACINDAKİ İSTANBUL

İşte 1990'lı yılların başlarında, CHP yönetimindeki İstanbul'un çöpü, çukuru, çamuru...

İHMALLERİN KISKACINDAKİ İSTANBUL



İşte 1990'lı yılların başlarında, CHP yönetimindeki İstanbul'un çöpü, çukuru, çamuru...https://t.co/PN5bqlu3Xf pic.twitter.com/sBnLAJt1LK — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) March 24, 2024

Ayrıntılar geliyor...