Başkan Erdoğan: 3 doz aşı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 doz aşı olduğunu duyurarak şunları söyledi;

Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarımızın gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Aşılarla birlikte ciddi manada korunma sürecini tıbben de olmuş olacağız. Ben 3 aşımı oldum, bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım.