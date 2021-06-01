Başkan Erdoğan: 3 doz aşı oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "3 doz aşı oldum, bir de antikor ile ilgili adımı attım, 2160'ı yakaladım" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 doz aşı olduğunu duyurarak şunları söyledi;
Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarımızın gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Aşılarla birlikte ciddi manada korunma sürecini tıbben de olmuş olacağız. Ben 3 aşımı oldum, bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım.
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