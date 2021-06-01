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01 Haziran 2021 Salı 23:57:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 23:57:00

Başkan Erdoğan: 3 doz aşı oldu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "3 doz aşı oldum, bir de antikor ile ilgili adımı attım, 2160'ı yakaladım" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 doz aşı olduğunu duyurarak şunları söyledi;

Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarımızın gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Aşılarla birlikte ciddi manada korunma sürecini tıbben de olmuş olacağız. Ben 3 aşımı oldum, bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı 3 doz
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