Başkan Erdoğan duyurdu: her ilde devreye alınacak

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan, "2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk." dedi.

"Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli olarak yenileyebilmesidir." diyen Erdoğan, "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak, önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren bir çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

- Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle bitiren kadın hakim ve cumhuriyet savcılarımızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

- Son 19 yılda adliye kapısını adaletin kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte birçok adım attık.

Adalet mülkün temeli olduğu kadar, kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Temel ve hak özgürlüklerin teminat altına alınmadığı, adalete güvenin zedelendiği bir toplumda siyasi iradenin yapacağı hamleler de eksik kalacaktır. Adaleti, temel hak ve özgürlükleri, hukuku ve insani değerleri hiçe sayan ülkelerin ayakta kalamayacağını acı bir şekilde göstermiştir. Adalet terazisinin doğru tartması kadar adaletin gecikmemesi de önemlidir. Geciken adalet, adalet değildir. Türk adaletine, hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza yakışır, adalet sarayları inşa ediyoruz. 2002 yılından bu yana inşa ettiğimiz modern 275 adalet hizmet binasıyla, adliyelerimizin altyapı eksikliklerini giderdik.

- Haksız ithamlara ve eleştirilere rağmen 2002'den bu yana ülkemizde adaleti hakim kılmak, insan hakları ve demokrasi standartlarını yükseltmek için reform irademizi daima canlı tuttuk. Türkiye'yi sadece ekonomide ve demokraside değil, temel hak ve özgürlükler alanında da büyütmenin çabası içerisinde olduk.

- Devlet - birey ilişkisi köklü şekilde değişirken, ülkemizde hemen her alanda büyük bir zihniyet devrimi yaşanmaktadır. Elbette siyaset gibi yargının da bu değişime bigane kalması düşünülemez. Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.

- Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece külfeti azaltan, zahmeti kaldıran, yargının iş yükünü düşüren bir alternatif çözüm yolunu daha hukuk sistemimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bugün bir hakime düşen yıllık dosya sayısı adli yargıda 709, idari yargıda 408'dir.