Başkan Erdoğan 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katıldı

Başkan Erdoğan: Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil kahkaha sesleri ile çınlamalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Uluslararası seviyede denenmeye başlandığı 1973 yılından beri dünyanın başka ülkelerinden 30 bin çocuğu ağırladığımız bu şenliğe hoş geldiniz. Misafir çocukları ağırlama programlarına önümüzdeki yıldan itibaren tekrar başlayacağız. Yakınımızdaki gelişmeleri görünce oradaki çocuklar için çok üzülüyorum. On binlerce çocuğun dünyanın dört bir yanında kaybolduğu trajediler devam ediyor. Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, neşesine, dokunuşuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Çocukların yaşamını yitirdiği bir trajedi hala sürüyor. Çocukların kulakları bomba sesleri ile değil kahkaha ve neşe sesleri ile çınlamalı.

Dünyayı çocuklara verdiğimizde her şeyin daha vicdanlı, şefkatli olduğunu göreceğiz.

Çocuklar teknolojinin imkanlarını kullanın ama asla esiri olmayın.