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29 Mayıs 2020 Cuma 22:57:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2020 Cuma 22:58:00

Başkan Erdoğan: 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız." dedi

Başkan Erdoğan, "İnşallah fethin 600. yıl dönümü olan 2053'te gençlerimize ecdatları Fatih'e layık bir Türkiye bırakacağız." dedi.

Erdoğan, "Fethin 567. yıl dönümünün Fatih'in emaneti Ayasofya'da Fetih Suresi okunmak ve dualar edilmek suretiyle yad edilmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Fatih'in izinden giderek asıl olanın gönüllerin fethi olduğu anlayışıyla hep gönülleri yapmak, gönüller kazanmak için çalıştık. Kendi hayatımızı da bu şehre adadık. Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak bu şehre yaptığımız her hizmet bizim için hem bu dünyada hem öteki dünyada birer berat belgesidir. Malazgirt Zaferi'nin 1000. yılı 2071 için ise çok daha büyük hedeflere yelken açacağız. Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

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