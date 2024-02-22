"2028 sonunda KAAN'ın Hava Kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Başkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Cumhur İttifakı'na gönül veren kardeşlerimizle birlikte CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesen insanlarımızı da muhabbetle bağrımıza basacağız

Muhalefetin trajikomik hallerini görüyorsunuz. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter bir kavga halindeler

Karşılaştığımız pek çok engele, gizli açık ambargoya rağmen bu alanda kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Son bir sene içerisinde hava, kara ,deniz platformlarında onlarca projeyi resmen hizmete aldık

Yaklaşık 15 yıllık bir çabanın, gayretin ve azmin ürünü olan KAAN, dünkü testle çok kritik bir eşiği daha aştı. Allah nasip ederse 2028 yılı sonunda KAAN'ın hava kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz. Varsın birileri "Yapamazsınız, başaramazsınız" demeye devam etsin. Ne derseniz deyin. Yaptık, gökyüzüyle buluşturduk

Basit bir görüntülü konuşmayı bile yere göğe sığdıramayan bu eski politikacıların KAAN gibi teknoloji harikası bir savunma projesi hakkında derin bir sessizliğe bürünmeleri gerçekten ibret verici

Bütçemizin sınırlarını zorlama pahasına vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. İnşallah bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşmeye başlamasıyla hep birlikte daha rahat bir nefes alacağız

Denizli'ye eğitimde 4 bin 288 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 8 bin 104 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdık. 63 spor tesisi kazandırdık

İstihdamı desteklemek için Denizli'deki işverenlere toplam 5,5 milyar lira tutarında prim desteği verdik

Ayrıntılar geliyor...