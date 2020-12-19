Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesiminin açılışı dolayısıyla TEM Akyazı Kavşağı'nda tören düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törene Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.



AA'da yer alan habere göre; Başkan Erdoğan, "Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum." dedi.

Erdoğan "İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık." dedi.

Başkan Erdoğan, "Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde bir kaynak kullandık." ifadelerini kullandı.

"2023 HEDEFLERİNE UYGUN HALE GETİRDİK"

Önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattının hizmete açılacağını duyuran Başkan Erdoğan, "Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz." dedi.

Erdoğan, uluslararası yatırımlara dair, asıl büyük atılımların önümüzdeki döneme beklendiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin egemenlik haklarını kullanmaktan asla tereddüt göstermeyecek bir ülke olduğunu kabul ettirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Nice badireleri atlatmamızı sağlayan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemize diz çöktürtme gayreti içerisinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, "Biz eser konusunda, hizmet konusunda, proje konusunda herkesle yarışmaya herkesle rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin ülkeye faydasının olmadığına inanıyoruz." dedi.

"12 GÜN SONRA ÇİN'E ULAŞTI"

Çin'e gönderilen ihracat trenine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bakanlığa sorsalar sebebini anında öğrenecekleri çok basit bir konuyu, sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Halkalı'daki gümrük işlemlerini tamamlayan trenimiz, uğradığı her durakta konum atarak 12 gün sonra Çin'e ulaştı."

Erdoğan, "Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin kıtalar arası ticarette ana kavşaklardan biri olması, 83 milyonun tamamına fayda sağlayacak büyük bir başarıdır." dedi.

Gaziantep'te hastanedeki yangına ilişkin Erdoğan, "Allah'tan bu vatandaşlarıma, bu kardeşlerime rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim bizleri bu tür felaketlerden muhafaza etsin diyorum." sözlerini kullandı.

"2023 CUMHUR İTTİFAKI'NIN ZAFER YILI OLACAKTIR"

Erdoğan, "2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız" diye konuştu.