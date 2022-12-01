Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Açılışı yapılacak 70 kilometrelik bölünmüş yolun hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin 9 kilometrelik Hamur çevre yolunun da gelecek yıl tamamlanacağını söyledi.

Erdoğan, "Böylece tarihi İpek Yolu'nun bu önemli güzergahını 79 kilometrelik iki geliş, iki gidiş şeritli yolla, hızlı, konforlu, güvenli bir ulaşıma kavuşturuyoruz. Güzergahındaki iki köprüsü, viyadüğü, kavşakları ve diğer yapılarıyla ülkemize yakışır bir eseri şehrimize kazandırdığımıza inanıyorum." diye konuştu.

"GÖNÜLLERİ DE BİRBİRİNE YAKLAŞTIRACAĞINA İNANIYORUM"



Murat Nehri üzerinde inşa edilecek hidroelektrik santralinin baraj alanı üzerinde yapılan Tutak Viyadüğü ile şimdiden bölgedeki ulaşımın aksamasına engel olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde, Ağrı ile Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada katedilebilecek. Projemizin ülkemize yıllık katkısı 70 milyon lirası vakitten, 41 milyon lirası yakıttan olmak üzere 111 milyon lirayı bulurken, 8 bin 500 tona yakın karbon azaltımına da vesile olacaktır. Neredeyse her gün ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet kervanına kattığımız bu yol projemizin mesafelerle beraber gönülleri de birbirine yaklaştıracağına inanıyorum."

Yaptıkları yatırımlarla Ağrı Dağı'nın yüceliğinden aldığı güç ve ilhamla tarih boyunca ilmin, sanatın, hikmetin yatağı olmuş bu bölgenin önünde yeni bir sayfa açtıklarını dile getiren Erdoğan, ulaşım yatırımlarını kalkınmanın temel altyapısı olarak gördüklerini söyledi.

Erdoğan, "Karasıyla havasıyla demir yoluyla ulaşım hatlarının tesis edilmediği bir yerde yatırım da olmaz, üretim de olmaz, istihdam da olmaz. Biz, ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometre sınırına, havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkararak, demir yollarımızı baştan sona yenileyerek işte bunu sağladık." dedi.

"FIRSAT EŞİTLİĞİNİ TESİS ETMEK İÇİN ÇALIŞTIK"



Eğitimden sağlığa, enerjiden şehirciliğe her alanda benzer yatırımları hayata geçirerek, ülkenin her köşesinde fırsat eşitliğini tesis etmek için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Hamdolsun artık sanayi ve ticaret, ülkemizin sadece belirli bölgelerinde toplanmıyor, 81 ilimizin tamamına yayılıyor. Ülkemizin ihracat yapmayan ilinin kalmamış olması, bu gerçeğe işaret ediyor." diye konuştu.

Terör tehdidinin sınırların dışına atılmasıyla birlikte Doğu Anadolu Bölgesi'nde gözle görülür bir yatırım hareketliliği olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca milletimizin sadece canını yakmakla kalmayıp kalkınmasını engelleyerek refahının da önüne geçenlerin devreden çıkmasıyla Ağrı gerçek kimliğini bulmaya başlamıştır. İnşallah halen süren projeleri süratle tamamlayarak, ihtiyaca göre yeni projeleri hayata geçirerek tarihi İpek Yolu'nu günümüz şartlarıyla yeniden ihya etmekte kararlıyız.

Geçtiğimiz 20 yılda şehrimize kazandırdığımız üniversitemizden yurtlarımıza, spor tesislerimizden hastanelerimize, toplu konutlarımızdan yollarımıza, baraj ve sulama tesislerimizden sanayi kuruluşlarımıza kadar nice eserlerle Ağrı'yı Türkiye Yüzyılı için hazırladık."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NDA HAK ETTİĞİ YERİ ALACAK YENİ BİR ATILIMI BAŞLATACAĞINA İNANIYORUM"



Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın gayretlerini de yakından takip ettiklerini ve her safhada desteklediklerini belirten Erdoğan, "Ağrı'nın da 2023'te tercihini doğrudan yana kullanarak, Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği yeri alacak yeni bir atılımı başlatacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Ağrı-Patnos yolunun bölgenin tarım, hayvancılık, ticaret, sanayi, turizm potansiyelini daha etkin şekilde kullanabilmesine önemli katkıda bulunacağına olan inancını dile getirerek, projenin şehre kazandırılmasında emeği geçenleri kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Malazgirt'ten bu yana Anadolu'daki varlığımızın her günü, bize bu vatanı çok görenlerin farklı kılıflar altında icra ettikleri tuzaklarla oyunlarla saldırılarla mücadeleyle geçmiştir. Sınırlarımızın hemen ötesindeki Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzun yıllar boyunca işgal altında tutulan topraklarının görmezden gelinmesinin gerisinde de aynı anlayış vardır. Bölge ülkeleri bu sinsi ve riyakar tuzakları ancak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeleri halinde bozabilirler. Hamdolsun bu konuda çok önemli mesafeler katettik."

Serhat şehri Ağrı'nın, daha düne kadar terörün ve doğudan gelecek tehditlerin gölgesinde yaşarken, bugün istikbale umutla bakılmasını sağlayan gelişmelerin adresi haline geldiğini belirten Erdoğan, Ağrı'nın Türkiye'den Kafkaslar'a, Orta Asya'ya, Güney Asya'ya, Çin'e kadar uzanan büyük potansiyelin tam merkezinde yer aldığına dikkati çekti.

Zengezur güzergahının da hayata geçmesiyle Ağrı'nın uç beyliğini yaptığı bu bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğinin zirveye çıkacağını dile getiren Erdoğan, bunun için öncelikle ülkenin güven ve istikrar iklimine, kardeşliğine, huzuruna sıkı sıkıya sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

"Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden, canımızı yakan, dikkatimizi dağıtan terör belasını başımıza musallat edenlerin gayesi, elimizdeki imkanı kullanmamıza mani olmaktı." diyen Erdoğan, artık bu dönemin geride kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyüterek hedeflerimize yaklaştıkça geçmişte yaşadığımız tablonun karanlığını daha iyi görebiliyoruz. Dün açıklanan 2022 yılı 3. çeyrek büyüme rakamları doğru istikamette yürüdüğümüzün en son işaretidir. Küresel siyasi ve ekonomik krizlere, savaşlara, belirsizliklere rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerlemekle kalmıyor, Türkiye Yüzyılı'na da hazırlanıyoruz. Yerli ve uluslararası yatırımcıları Ağrı'dan başlayarak 81 vilayetimizin tamamında kendilerine sunduğumuz destekleri, teşvikleri, kolaylıkları değerlendirmeye davet ediyorum. Biz, dünyanın neresine gidersek gidelim, muhataplarımıza hep 'gelin birlikte kazanalım' diyoruz. Üreterek, istihdam ederek, ihracat yaparak ülkemize katkıda bulunmak isteyen herkese aynı çağrıyı yapıyoruz. Gelin şehrimize yapacağımız yatırımlarla hem siz kazanın hem ülkemiz kazansın."

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, Ağrı'da Tutak Viyadüğü'nün de içinde yer aldığı Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu'nun açılışı yapıldı.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanı sıra Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da katıldı.

Kız çocuklarının halk oyunları gösterisi yaptığı açılış töreninin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırlı olsun, yol medeniyettir, yolumuz aydınlık ve açık olsun." temennisinde bulundu.