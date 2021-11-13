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13 Kasım 2021 Cumartesi 14:54:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 15:01:00

Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuşuyor

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Köprünün hizmete girmesiyle sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiç bir engele uğramadan 6 dakikaya inecektir.

Köprümüz 18 Mart'a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyetimizin 100. yılına işaret eden 2023 metre uzunluğuu ile anlamlı mesajlara sahiptir.

Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsüolan köprü, tasarımı inşası ve ülkemize kazandırdığı teknik birikimi ile önemli bir eserdir.

1915 Çanakkale Köprüsü önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler : 1915 çanakkale köprüsü recep tayyip erdoğan tabliye
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