Başkan Erdoğan, 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Türkiye 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, şampiyonluk kupasıyla kendisini ziyaret eden sporcularla ve teknik heyetle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı başarısından dolayı kutladı.
Milli takım teknik heyeti de Erdoğan'a şampiyonluk madalyası ile takım oyuncularının imzaladığı voleybol topunu hediye etti.
Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.
Ay-yıldızlı takım, 30 Ağustos'ta Bosna Hersek'in Zenica kentinde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür
- Başkan Erdoğan, 19 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı'nı kabul etti
- Bakan Koca 5 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Baba ve oğlu 7 ayda ikinci kez tarihi eser kaçakçılığından yakalandı
- Bakan Koca, Türkiye'de bilimsel araştırmalar ile ilgili iddiaları yalanladı! 'Müdahale yok'
- Başkan Erdoğan'dan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi paylaşımı