Başkan Erdoğan 17 Kasım'da Almanya'ya gidiyor

İsrail'in Gazze'deki katliamı nasıl önlenecek? Ateşkes ne zaman sağlanacak? Kalıcı barış için hangi adımlar atılacak?

Tüm bu sorulara yanıt aranırken gözler Ankara-Berlin hattındaki liderler görüşmesinde olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu kez mesajlarını Avrupa'dan verecek. Başkent Berlin, cuma günü Erdoğan-Scholz görüşmesine ev sahipliği yapacak. Tüm gözlerin çevrileceği görüşmede "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nasıl önlenecek?" sorusuna yanıt aranacak.

İKİ LİDER, İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARINI ELE ALACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz en son eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde yüz yüze görüştü.

İki lider, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlaması ile ilgili son durumu telefon görüşmesinde değerlendirdi.

12 Ekim'deki telefon görüşmesinde, İsrail'in Filistin'deki katliamları ele alındı.

İnsani krizin nasıl çözümlenebileceği değerlendirildi.

Erdoğan ve Scholz iki ay sonra bu kez Berlin'de yüz yüze görüşecek.

TİCARET HACMİ HEDEFİ 50 MİLYAR DOLAR



Erdoğan-Scholz görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak.

Almanya, Türkiye'nin en büyük ticari ortaklıklarından biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti bu açıdan da oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 45 milyar dolardı. Bu yıl sonu hedefi ise 50 milyar doları aşmak.

AB-TÜRKİYE GÖÇ ANLAŞMASI DEĞERLENDİRİLECEK



İki liderin görüşmesinde, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci de ele alınacak. AB-Türkiye göç anlaşması ile ilgili değerlendirme yapması da bekleniyor.