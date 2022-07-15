Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!

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15 Temmuz 2022 Cuma 10:56:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 11:09:00

Başkan Erdoğan: 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ortaya konulan şanlı direnişle işgalcilere geçit verilmediğini belirterek, "15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajının yer aldığı Türkçe ve İngilizce anma ilanı bugün bazı gazetelerde yayımlandı.

Türkiye aşkına çarpan yüreklerin, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe görünümlü işgal girişimine karşı destansı bir mücadeleyle tarih yazdığını vurgulayan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik. O gece derin bir basiret ve büyük bir kahramanlıkla vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve iradesine sahip çıkan milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz ruhunu yaşatacak, Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz."

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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