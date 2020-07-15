15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:41:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:41:00
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı.
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