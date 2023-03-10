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10 Mart 2023 Cuma 09:41:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 09:41:00

Başkan Erdoğan 14.00'te seçim kararını açıklayacak

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklama yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimi için 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Erdoğan'ın bugün alacağı kararla seçim tarihi resmi olarak netleşmiş olacak.

Hemen ardından 2023 seçimi için süreç başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu, takvimi belirleyecek.

HEM CUMHURBAŞKANI HEM DE MİLLETVEKİLİ SEÇİLECEK

14 Mayıs'ta sandığa giden seçmen hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçecek.

YSK'nın açıklayacağı seçim takvimi bu iki süreci kapsayacak. Olası takvime göre, YSK, 21 Mart'tan itibaren cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alacak.

Nisan'ın ilk haftası Cumhurbaşkanlığı aday listelerinin YSK tarafından kesinleştirilmesi bekleniyor.

SEÇİME İTTİFAK İLE GİRECEK PARTİLER YSK'YA PROTOKOLLERİNİ TESLİM EDECEK

Seçime ittifak ile girecek partiler, YSK'ya ittifak protokollerini teslim edecek. 8 Nisan'da ise milletvekili aday listelerinin YSK'ya verilmesi öngörülüyor.

Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurların da seçim kararıyla 7 gün içinde istifa etmesi gerekiyor.

Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından itirazlar incelenecek.

Nisan ayının ortasında da Resmi Gazete'de aday listelerinin yayımlanmasıyla propaganda dönemi başlayacak.

DEPREMZEDELER NASIL OY KULLANACAK?

Deprem dolayısıyla farklı şehirlere gitmek zorunda kalanlar için de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu, yurt dışı seçmenle ilgili de Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünü alacak.

Hangi ülkelerde kaç sandık kurulacağı ve oy verme günleri belirlenecek.

Bazı temsilciliklerde oy verme günü 3 gün bazı temsilciliklerde 1 haftayı bulabilecek.

Etiketler : recep tayyip erdoğan seçim 14 mayıs cumhurbaşkanı

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