Başkan Erdoğan: 1 yıl içinde 650 bin konut yaparak sahiplerine teslim edeceğiz
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Hep beraber Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdüreceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Şu ana kadar ki tespitlere göre önümüzdeki 1 yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Bu sabah yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afet üstüne afet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum
Ülkemizin ve milletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. Ancak yıkım öylesine büyüktü ki, her binaya tek bir personel gönderilse bile yetişebilmek mümkün değildi
Geride kalan vatandaşlarımızı hayata bağlamak için yapılabilecek her şeyi yapmanın gayreti içindeyiz
Bakanlarımız felaketten birkaç saat sonra depremin vurduğu şehirlerimize ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı
Ölenleri geri getirmek elbette mümkün değil. Ama geride kalanları tekrar hayata bağlamak için yapılabilecek her şeyi yapmanın gayreti içindeyiz
Açılan her iş yeriyle, depremzede vatandaşlarımız şehrine sahip çıkmakta ve hayatını yeniden düzene koymaktadır
Depremin ardından adres kayıtlarını gittikleri yerler aldıran vatandaşlarımızın depremle ilgili kendilerine sağlanan haklarda herhangi bir kayba uğramayacaklarını güvence altına aldık
Şu ana kadar ki tespitlere göre önümüzdeki 1 yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.
Biz 20 yılda 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik
Biz kendimizi asla, hiçbir sorumluluk üstlenmeden ortada dolaşıp sadece konuşan deprem turistleri ile kıyaslayamayız
Bu zatın söylediği yalanlar, defalarca yüzüne vuruldu. Bu kişilik sebebiyle biz arzu edilen muhalefeti göremedik
Daha ortada fol, yumurta yokken bunların kendilerini kaptırdıkları ihtiras rüzgarları ve sergiledikleri kibir karşısında orada mazlumlar, mağdurlar adına biz utandık
(6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcılıkları) Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs'ta size verir
(Altılı masaya) Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, neler duyacak, ne tür kepazeliklere şahit olacağız
(Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Erken açıklansa pek bir yıpranacak, örselenecek; sona saklanması sayesinde tüm bunlardan kurtulacak isim çıktı
Deprem bölgesine seçim kampanyası başlatmaya gidenler, bizim oradaki insanlarımızla aramızdaki muhabbeti, sevgiyi, güven ilişkisini anlayamaz
Sonunda 'Bay bay Kemal' birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi
(Kılıçdaroğlu'na) EYT'yi de çıkardık. Her ne kadar siyaseten emeklilikte bu kanuna gerek yok ise de bu durum kendisine örnek ve teşvik olur diye umuyorum
Ülkeye ve millete zerre kadar hizmeti dokunmayanların, yalan yanlış bilgilerle depremzedelerin kafalarını karıştırma gayretlerini üzüntüyle izliyoruz
Türkiye'nin otomobili Togg, yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor
Ayrıntılar geliyor...
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