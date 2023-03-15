"1 yıl içinde 650 bin konut yaparak sahiplerine teslim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Bu sabah yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Afet üstüne afet yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum

Ülkemizin ve milletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. Ancak yıkım öylesine büyüktü ki, her binaya tek bir personel gönderilse bile yetişebilmek mümkün değildi

Geride kalan vatandaşlarımızı hayata bağlamak için yapılabilecek her şeyi yapmanın gayreti içindeyiz



Bakanlarımız felaketten birkaç saat sonra depremin vurduğu şehirlerimize ulaşarak çalışmaları koordine etmeye başladı

Ölenleri geri getirmek elbette mümkün değil. Ama geride kalanları tekrar hayata bağlamak için yapılabilecek her şeyi yapmanın gayreti içindeyiz

Açılan her iş yeriyle, depremzede vatandaşlarımız şehrine sahip çıkmakta ve hayatını yeniden düzene koymaktadır

Depremin ardından adres kayıtlarını gittikleri yerler aldıran vatandaşlarımızın depremle ilgili kendilerine sağlanan haklarda herhangi bir kayba uğramayacaklarını güvence altına aldık



Şu ana kadar ki tespitlere göre önümüzdeki 1 yıl içinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Biz 20 yılda 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik

Biz kendimizi asla, hiçbir sorumluluk üstlenmeden ortada dolaşıp sadece konuşan deprem turistleri ile kıyaslayamayız

Bu zatın söylediği yalanlar, defalarca yüzüne vuruldu. Bu kişilik sebebiyle biz arzu edilen muhalefeti göremedik

Daha ortada fol, yumurta yokken bunların kendilerini kaptırdıkları ihtiras rüzgarları ve sergiledikleri kibir karşısında orada mazlumlar, mağdurlar adına biz utandık

(6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcılıkları) Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs'ta size verir

(Altılı masaya) Bakalım ilerleyen günlerde daha neler görecek, neler duyacak, ne tür kepazeliklere şahit olacağız

(Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Erken açıklansa pek bir yıpranacak, örselenecek; sona saklanması sayesinde tüm bunlardan kurtulacak isim çıktı

Deprem bölgesine seçim kampanyası başlatmaya gidenler, bizim oradaki insanlarımızla aramızdaki muhabbeti, sevgiyi, güven ilişkisini anlayamaz

Sonunda 'Bay bay Kemal' birilerini öne sürmek, birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak, bizimle er meydanında yarışacak cesareti gösterdi

(Kılıçdaroğlu'na) EYT'yi de çıkardık. Her ne kadar siyaseten emeklilikte bu kanuna gerek yok ise de bu durum kendisine örnek ve teşvik olur diye umuyorum

Ülkeye ve millete zerre kadar hizmeti dokunmayanların, yalan yanlış bilgilerle depremzedelerin kafalarını karıştırma gayretlerini üzüntüyle izliyoruz

Türkiye'nin otomobili Togg, yarından itibaren ön sipariş almaya başlıyor

Ayrıntılar geliyor...