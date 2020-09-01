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01 Eylül 2020 Salı 19:33:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 19:33:00

Basın İlan Kurumundan 'İletişim Başkanlığı personeline karşılıksız ödeme' yapılacağı iddialarına yalanlama

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Basın İlan Kurumu "sosyal medya hesaplarında İletişim Başkanlığı personeline karşılıksız muhtaçlık yardımı ödeneceğine dair" iddiaları yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada "Başta gazeteler olmak üzere, basın dernek ve sendikaları ile haber ajanslarında çalışanlara verilen borç paralar hibe niteliğinde olmayıp, bu amaçla ayrılan fondan karşılanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu "sosyal medya hesaplarında İletişim Başkanlığı personeline karşılıksız muhtaçlık yardımı ödeneceğine dair" iddialara ilişkin açıklama yaptı.

İletişim Başkanlığı personeline karşılıksız ödeme yapılacağı iddialarını yalanlayan açıklamada basın çalışanları ile basın dernek ve sendika çalışanlarına verilen borçların hibe niteliğinde olmadığı ve aylık taksitlerle geri ödemelerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan BİK Genel Kurul Kararı üzerinden, Basın İlan Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını yıpratmaya yönelik olarak sosyal medya hesaplarında İletişim Başkanlığı personeline karşılıksız muhtaçlık yardımı ödeneceğine dair yapılan tezvirata itibar edilmememelidir. Söz kounsu Karar, ilgili mevzuata dayanılarak sadece bor para verme konusunda alınmıştır.

Başta gazeteler olmak üzere, basın dernek ve sendikaları ile haber ajanslarında çalışanlara verilen borç paralar hibe niteliğinde olmayıp, bu amaçla ayrılan fondan karşılanmaktadır. Borç para fonu ödemeleri, aylık taksitlerele yapılan geri ödemelerle dengelenerek, fonun sorunsuz çalışması sağlanmaktadır.

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