Başbakan Erdoğan ile Reisi'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza töreni yapıldı.

İki lider, törenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Bu görüşmelerin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum

Şu an itibariyle 7 buçuk milyar doları yakaladık. Ben inanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşle biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız

Terör örgütlerine karşı dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor.

Terörle mücadelemiz büyük bir önem arz ediyor. Bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Bunlar hangi ülkede olursa olsun, o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır.

Savunma sanayiindeki dayanışmamızı çok önemsiyorum.

(Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi) Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini ayağa kaldırma durumu olacaktır.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin açıklamaları şöyle:

Bu ziyaret şüphesiz ki dönüm noktası olacaktır. Toplantılarımızda iki ülkenin ekonomik ve ticari konular başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme konusunda irademizi ortaya koyduk. İki ülkenin potansiyeline göre ticaret hacmi çok düşük. İki ülkenin de iradesi ile 30 milyar dolar hedef belirledik. Bu da mevcut ticaretin 3 katına çıkacağı anlamına gelmektedir

İki ülkede bilgi ve teknoloji şirketlerinin kurulması müzakere konularımızdan biriydi

İki ülke arasında doğal gaz ihracatı konusunda bulunan 25 yıllık anlaşmanın uzatılması konuşuldu. Doğal gaz anlaşmasının süresi uzatılacak. Bugünkü toplantılarımızda yatırımların geliştirilmesi konusu da ele alındı

İki ülkede aktif olarak çalışan şirketlerin faaliyetlerinin artması ve artırılması, yatırım konularının geliştirilmesine vesile olacaktır

Sınır güvenliği konusu ele alındı, bu en önemli konulardan biriydi. Terörizm ile, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele konuları iki ülke tarafından da görüşüldü, vurgulandı

Teröristlerin ve terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir. Hangi örgüt halkarlımızı tehlikeye atıyor ise bunlar teröristtir, bunlarla mücadele etmek gerekir

Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurgulamışlardır. İki ülke arasındaki iyi ilişkiler bölgesel anlaşmalar ile sonuçlandırılabilir. Bölgenin uluslararası güvenliğinin artmasına iyi ilişkiler vesile olacaktır. Bugün bunları konuştuk

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

*30 milyar dolarlık ticari hacme ulaşma hedefimiz var. Maalesef COVID sebebiyle ciddi manada gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 7,5 milyar doları yakaladık.

*Savunma sanayiindeki dayanışmamızı önemsiyoruz.

*Terörle mücadelemiz büyük önem arz ediyor. Mücadeleyi dayanışma içinde sürdürmeliyiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle geldiği İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına başladı. Başkan Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

ERDOĞAN'IN İRAN PROGRAMI

Başkan Erdoğan, Tahran temasları çerçevesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek. Erdoğan daha sonra Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'na ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve'ye katılacak. Astana formatındaki zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor. Erdoğan ayrıca, Rus mevkidaşı Putin ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.

Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik ediyor.

ERDOĞAN, İRAN'DA "ÇAĞRI FİLMİ" MÜZİĞİ İLE KARŞILANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda "Çağrı Filmi" müziği ile karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle geldiği İran'ın başkenti Tahran'da temaslarına başladı. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüşmek üzere geldiği Sadabad Sarayı'nda "Çağrı Filmi" müziği ile karşılandı.

İran, bazı İslam ülkelerinden gelen liderleri karşılarken "Çağrı Filmi" müziğini kullanıyor.

Başkan Erdoğan, Tahran temasları çerçevesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi. Erdoğan daha sonra Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı'na ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve'ye katılacak. Astana formatındaki zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor. Erdoğan ayrıca, Rus mevkidaşı Putin ile ikili görüşme de gerçekleştirecek.