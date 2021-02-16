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16 Şubat 2021 Salı 19:34:00 - Güncelleme:16 Şubat 2021 Salı 20:35:00

Başan Erdoğan'dan Türkçe vurgusu: Vatanı önce dil sonra ordu bekler

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 "Bizim Yunus" Yılı programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız. Türkçemiz dünya dili haline getirmeliyiz. Bugün dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 "Bizim Yunus" Yılı programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında "Dilini kaybeden bir millet hafızasını, inancını kaybeder. Vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız. Türkçemiz dünya dili haline getirmeliyiz. Bugün dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile önem daha fazla. Sosyal medya dili geçerli dile dönüştü. Bozuk cümleler sıradan hale geldi." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan; "1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından ecdadımızın bu topraklardaki eserleri Anadolu'ya yeni kimlik kazandırdı. Yunus Emre'nin mesajlarını tüm insanlığa ulaştırmaya çalışacağız." dedi.

İSTİKLAL MARŞININ KABUL EDİLİŞİNİN 100.YILI

Sevgili Yunus dostları, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Vefatının 700. sene-i devriyesinde Yunus Emre'yi rahmetle, minnetle yadediyorum. 2021 senesi tarihimiz ve kültürümüz açısından birçok önemli yıl dönümünü barındırıyor. Bu sene İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılı olmasının yanısıra Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin 750. sene-i devriyesidir.

UNESCO BU YILI YUNUS EMRE'YE ADADI

Bizim için böylesine mühim bir yıl olan 2021 senesini manasına yakışır şekilde idrak etmek istedik. 2021 yılını İstiklal Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli Yılı ilan ettik. UNESCO 1991'i Yunus Emre Sevgi Yılı olarak belirlemişti. Bu defa UNESCO vefatının 700. yılı olması münasabetiyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adadı. Bu konudaki desteklerinden dolayı özellikle Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın UNESCO'daki temsilcilerine teşekkürü borç biliyorum.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında bizim Yunus ve dünya dili Türkçe temalarıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok etkinlik düzenleyeceğiz.

TÜRK İSLAM MÜHRÜNÜ BU TOPRAKLARA DERGAHLAR VURMUŞTUR

1071 Malazgirt zaferinin hemen ardından ecdadımızın bu topraklarda inşa ettiği cami, medrese, kütüphane, çeşme, köprü, çarşı, hanlar ve kervansaraylar Anadolu'ya yepyeni bir kimlik kazandırmıştır. Türk-İslam mührünü bu topraklara vuran asır müessese dergahlar olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi'den aldığı destür ile Türkistan'dan Anadolu'ya hicret eden dervişler yeni vatanın dört bir yanında dergahlar kurdular.

Etiketler : başkan erdoğan Malazgirt zaferi unesco
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