23 Ekim 2020 Cuma 17:38:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 17:43:00
Başakşehir'de plastik hammaddesi üretilen fabrikada yangın!
Başakşehir'de plastik ham maddesi üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ittfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında yükselen dumanlar çevredeki ilçelerden de görülüyor.
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