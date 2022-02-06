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06 Şubat 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 12:30:00

Başakşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı

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Son Dakika Haberleri.. İstanbul Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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