İstanbul Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
06 Şubat 2022 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 12:30:00
Başakşehir'de 2 İETT otobüsü çarpıştı
Son Dakika Haberleri.. İstanbul Başakşehir'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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