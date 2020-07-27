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27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:50:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:50:00

Başakşehir, Başkan Erdoğan'ın formasını emekliye ayırdı

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Medipol Başakşehir'in şampiyonluk töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın stattaki ilk maçta giydiği 12 numaralı forma emekliye ayrıldı.

Şampiyonluk töreninde konuşan Gümüşdağ, "İnandınız, yılmadınız, bizi hep cesaretlendirdiniz! Başta Okan Buruk olmak üzere, tüm oyuncu kardeşlerime, sizlere ve Başakşehir'in tüm ailesine, hepinize, yeni Türkiye şampiyonunu armağan ediyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DE MODEL OLMAK İSTİYORUZ"

Konuşmasında Başakşehir'in kurucu başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bahseden Göksel Gümüşdağ, "Kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarım. Centilmenliğimiz, kurumsal yapımızla Türkiye'de model olmak istiyoruz anlayışıyla yola çıktık. Polemikten uzak, sadece futbol. Bu duygumuzu anlattık. Kurucu başkanımız. Yolunuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

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