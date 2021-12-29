Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme!

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29 Aralık 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 15:30:00

Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu

Kaynak: AA

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Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Başak Cengiz'in 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (27) kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına başlanacak.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım'da akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı.

Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan sanık Can Göktuğ Boz, çıkarıldığı hakimlikçe "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.

Etiketler : Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Can Göktuğ Boz Başak Cengiz
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