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09 Temmuz 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 15:00:00

Bartın'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Kaynak: AA

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Bartın'da sağanağın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kentte dün başlayan kuvvetli yağış, günlük hayatta olumsuzluklara yol açtı.

Dağlardan gelen yağmur suyu nedeniyle Amasra Tüneli'nde su birikintisi oluştu, sürücüler yolda güçlükle ilerledi. Trafik ekiplerinin tedbir aldığı tünelin girişinde Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Çakraz ve Göçkündemirci köylerindeki ev ve iş yerlerini su bastı. İş yerlerinde mahsur kalan esnaf ve vatandaşlar, iş makinesi ve traktörlerle kurtarıldı.

Bartın-Kastamonu kara yolu Çakraz köyü mevkisinde yolun tek şeridi taşkın nedeniyle kapandı. Bartın-Kastamonu kara yolunun Karaçay mevkisindeki taşkında da yol yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı.

Aynı bölgede bulunan iş makinesi imalathanesinde mahsur kalanlar ile 2 köpek, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan bazı kişiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Arıt kavşağında Karadere Deresi'nin taşması sonucu köprü su altında, sürüklenen arazi aracı da köprünün korkuluklarında asılı kaldı.

Karaçay piknik alanında da elektrik direkleri devrildi, kafeterya, basketbol sahası ve masayla banklar zarar gördü.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere, taşkın sonucu imalathanede ve çevre evlerde bulunan kişilerin kurtarıldığını ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Arslan, taşkınlarla ilgili çalışma yaptıklarını ve Bartın Irmağı'nın yükselme riskini de takip ettiklerini belirtti.

Etiketler : bartın sağanak ev iş yeri
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