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19 Nisan 2022 Salı 19:24:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 19:24:00

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine, sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.

Etiketler : MSB Barış Pınarı Zeytin Dalı
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