Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine, sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin Suriye'de de devam ettiği belirtildi.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 10 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, teröristle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde süreceği kaydedildi.
- QUA Granite sürdürülebilir bir dünyaya ve gençlere destek için adım attı
- Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü
- Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
- Başkan Erdoğan ile Bahçeli iftar yapacak
- Doç. Dr. Küçükyılmaz: Erdoğan liderliğindeki Türkiye dışında, dünyada barış masası kurabilecek bir aktör yok
- Dikkat çeken Türkiye açıklaması